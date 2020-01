Jack Woolley, il campione di Taekwondo verso le Olimpiadi: “Molti avversari non mi stringono la mano perché sono gay” (Di domenica 26 gennaio 2020) Jack Wolley è giovanissimo ma in patria il suo nome è già noto, visto che a 17 anni ha fatto coming out e adesso è diventato il primo irlandese a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo nel Taekwondo. Il 21enne in una recente intervista rilasciata al magazine Extra ha dichiarato che molti avversari non gli stringono la mano solo perché è gay. “È dura, si tratta del mio sport. Molti dei migliori atleti sono musulmani, quindi non puoi essere troppo aperto al riguardo. Ho avuto molti avversari che non mi hanno stretto la mano e io pensavo solo ‘ok, dovevi aspettartelo’. non va sempre così, alcuni però l’hanno fatto, mi hanno stretto la mano. Uno dei migliori combattenti del mondo si è avvicinato per stringermi la mano dopo aver vinto l’argento europeo. L’ho apprezzato. È solo se hai un problema con me, che io avrò un problema con te. Forse posso anche ... bitchyf

