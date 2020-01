Italiano in Finlandia perde 5 euro, il giorno dopo li ritrova con un post it: ecco cosa è successo (Di domenica 26 gennaio 2020) Giorgio è un Italiano che lavora in un’agenzia di marketing digitale in Finlandia. Qualche giorno fa, arrivando al lavoro, ha trovato sulla sua scrivania una banconota da 5 euro e un post-it con scritto: “Found under the table”, ovvero “trovati sotto al tavolo”, firmato “la donna delle pulizie“. Non si era accorto di averli persi e così, ha immortalato i soldi e il biglietto e ha mandato la foto a un suo amico che, divertito dall’accaduto, l’ha pubblicata su Twitter dove è diventata presto virale. Non è finita qui però, perché Giorgio aggiunge un altro post-it a quello già presente: “Questi 5 euro sono la tua mancia, te la meriti!“, ha scritto alla signora delle pulizie. Passano altre 24 ore, i 5 euro restano sulla scrivania, e appare un altro fogliettino: “Grazie ragazzi ma non posso accettare. Alma, ‘la ... ilfattoquotidiano

