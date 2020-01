Italian Sportrait Awards 2020. Categoria rivelazione uomini: Berrettini, Crippa, Marsaglia, Scardina e Zaniolo in corsa per la vittoria (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 2019 è stato un anno molto positivo per lo sport Italiano, che ha visto l’esplosione improvvisa e inattesa di diversi atleti pronti a recitare un ruolo da protagonisti nelle rispettive discipline anche nell’avvenire. La giuria specialista degli Italian Sportrait Awards 2020 ha scelto cinque finalisti per la Categoria rivelazione uomini, ma sarete voi ad incoronare il vincitore votando il vostro preferito sul sito www.ItalianSportraitAwards.it fino al 16 febbraio. Una delle indiscutibili rivelazioni più sorprendenti dell’anno è Matteo Berrettini, il quale vanta ben tre nomination in quest’ottava edizione degli ISA (le altre due sono per “Il Campione dei Ragazzi” e top uomini). Il tennista romano classe 1996, dopo aver cominciato la scorsa stagione al 54° posto nella graduatoria mondiale, è stato in grado di scalare progressivamente una posizione ... oasport

SportPassionNet : Italian #Sportrait Awards al via l’ottava edizione del premio ai protagonisti dello sport che non conosce diversità… - pccpla : RT @ItalianNavy: Un atleta della #MarinaMilitare in lizza per gli “Italian Sportrait Award” #NoiSiamolaMarina - Hashtageventi : RT @jblasa: Italian Sportrait Awards: al via l’ottava edizione del premio ai protagonisti dello sport che non conos… -