Inzaghi pensa positivo: «Punto d’oro. Luis Alberto? Darà il massimo nel prossimo match» (Di domenica 26 gennaio 2020) Simone Inzaghi ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro la Roma nel Derby della Capitale. Questo il commento del tecnico Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro la Roma nel Derby della Capitale. Questo il commento del tecnico biancoceleste. «L’1-1 di stasera è un risultato che non mi va giù ma questo Punto vale oro.Ho fatto i complimenti a Fonseca per la grande partita che ha fatto la Roma. Abbiamo sbagliato tanto, tutti, mi viene da pensare che la Roma ha fatto qualcosa di grande. Va bene così però perché ci teniamo stretto questo Punto e dobbiamo sperare nel recupero totale di tutti i giocatori per poter dare il massimo nelle prossime 18 partite che valgono come finali. Luis Alberto avvertiva del dolore già al 50′ e Correa ha sentito un dolore dopo il contatto con Cristante. Quando devo fare un cambio, non sto lì a pensare: non è un ... calcionews24

