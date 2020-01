Inter, Giroud più vicino. L’Everton offre 20 milioni per Vecino (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Inter aspetta di definire Politano al Napoli per poi affondare su Giroud. Nel frattempo, Vecino accetta la proposta dell’Everton. L’Inter accelera su Oliver Giroud per regalare a Antonio Conte il vice-Lukaku. Politano al Napoli Prima, però, i nerazzurri devono definire il passaggio di Politano al Napoli. Dopo che il passaggio alla Roma è saltato, l’ex Sassuolo ha trovato l’alternativa nel club partenopeo. L’azzurro svolgerà domani le visite mediche e poi sarà a disposizione di Gattuso. Giroud per Conte A quel punto, l’Inter affonderà per Giroud. I contatti con l’entourage dell’attaccante francese sono in corso da settimane e l’avvicinarsi del gong alla sessione di mercato invernale consiglia ai dirigenti del Biscione di accelerare. L’accordo di massima è già stato trovato: Giroud è in scadenza con il ... newsmondo

FabrizioRomano : L’Inter sta incontrando gli intermediari dell’operazione Christian Eriksen in questi minuti: si va avanti verso il… - DiMarzio : #Politano al @sscnapoli in chiusura, ma senza #Llorente all’@Inter (almeno oggi). Quindi nerazzurri pronti a tornar… - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, riprende quota #Giroud: le ultime -