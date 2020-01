Inter-Fiorentina, Coppa Italia 2020: orario, tv, diretta gratis e in chiaro (Di domenica 26 gennaio 2020) Martedì 29 gennaio, allo stadio San Siro di Milano, un Inter rinforzata e non poco dal mercato di gennaio ospiterà la Fiorentina per un match secco valevole per i quarti di finale della fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di calcio 2020. I nerazzurri, dopo qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo, vogliono far vedere di aver ritrovato la via maestra, cercardo di arrivare fino in fondo a un torneo a cui Antonio Conte ha fatto capire di tenere parecchio; di contro i viola, dal canto loro, pur con un rendimento altalenante nella loro stagione, hanno confermato la tendenza ad essere comunque squadra ostica da affrontare per chiunque specialmente nei big match. Il team meneghino, in una stagione comunque fino a qui in linea se non al di sopra delle aspettative, vorrà cercare di dare valore a un altro degli obiettivi stagionali. La formazione di Beppe Iachini, con ... oasport

