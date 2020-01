Inter-Cagliari, Handanovic: "Non abbiamo pareggiato per l'arbitro" (Di domenica 26 gennaio 2020) Il capitano nerazzurro commenta l'1-1 contro i sardi: "Hanno fischiato poco ai nostri attaccanti ma non è questa la ragione per cui non abbiamo vinto". foxsports

