Inter-Cagliari, è bufera social: nel mirino Ranocchia, Manganiello e un fantomatico figlio dell’arbitro [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Non è andata giù ai tifosi nerazzurri la direzione di gara del signor Manganiello in Inter-Cagliari. Dopo le proteste in campo, con annessa espulsione di Lautaro Martinez, Antonio Conte ha evitato i microfoni a fine partita. Sui social è scoppiata una bufera per l’arbitraggio, un fantomatico post di un ipotetico figlio di Manganiello (poi rivelatosi un fake), uno sputo di Ranocchia verso il quarto uomo, la gestione del recupero e chi più ne ha più ne metta. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi. Paura Skriniar, giramenti di testa e problemi al torace durante Inter-CagliariL'articolo Inter-Cagliari, è bufera social: nel mirino Ranocchia, Manganiello e un fantomatico figlio dell’arbitro FOTO CalcioWeb. calcioweb.eu

