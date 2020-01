Inter, Borja Valero: «Mi aspetto un Cagliari diverso rispetto la Coppa Italia» (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter, Borja Valero nel pre partita in vista del Cagliari: «Mi aspetto una squadra diversa rispetto quanto visto in Coppa Italia» Borja Valero, centrocampista dell’Inter, ha parlato nel pre partita della gara contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni alla tv ufficiale nerazzurra: «Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Loro vorranno fare meglio, ma noi vogliamo migliorarci. Speriamo che finisca almeno come l’altra volta. Per noi è una cosa molto buona il fatto che non segnino soltanto gli attaccanti. I nuovi acquisti? Sono giocatori di grande esperienza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : @officialpes A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarc… - SoyCalcio_ : #SerieA I ONCES #InterCagliari #INTER I Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Young, Barella, Borja Valero, S… - Ste_Gualdoni : RT @it_inter: Borja Valero: 'L'Inter per me è qualcosa di grandissimo, te ne rendi conto quando lo vivi. Ha tifosi in ogni parte del mondo,… -