Insane: ecco la nuova Napoli rock di Tita Savarese (VIDEO) (Di domenica 26 gennaio 2020) Tita Savarese: travolgente grinta rock e sonorità contemporanee in Insane, singolo di debutto della giovane vocalist partenopea (prodotto da Mario Fanizzi). “In questa fase della mia carriera ma soprattutto della mia vita, Insane significa ritrovare me stessa in un’identità musicale che mi rappresenta pienamente dopo anni di ricerca. Mario Fanizzi con la sua straordinaria creatività e sensibilità ha prodotto e arrangiato il brano, dandomi il sound strong di cui avevo bisogno. Questo pezzo è la sintesi di una grande passione tormentata, un sentimento travolgente che però non riesce a trovare una sua stabilità… quindi fa male ma anche in questo tormento si trova un piacere“. 31 anni, napoletana, Tita Savarese canta sin da bambina, ha alle spalle una lunga gavetta tra concerti, club e teatri, con il sacro fuoco del rock e l’amore per Janis Joplin, che ha ... 2anews

