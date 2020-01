Infortunio Pjanic: le condizioni del centrocampista della Juventus (Di domenica 26 gennaio 2020) Infortunio Pjanic: le condizioni del centrocampista della Juventus, costretto ad abbandonare il campo al 50′ della gara contro il Napoli L’infermeria della Juventus non sorride. Miralem Pjanic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del San Paolo, durante la sfida contro il Napoli, per un problema fisico. Il centrocampista bianconera paga le conseguenze di un contrasto avvenuto nel primo tempo con l’azzurro Diego Demme. Nelle prossime ore verrà valutato dallo staff medico della Juventus per scongiurare un lungo stop. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sscalcionapoli1 : Infortunio per Pjanic: Sarri costretto al cambio ad inizio ripresa - Spazio_Napoli : - Fantacalcio : #NapoliJuve, #Pjanic costretto al cambio ?? L'INFORTUNIO ? -