Indifferenza è complice: definizione di Liliana Segre sul vocabolario (Di domenica 26 gennaio 2020) “L’Indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferente è complice. complice dei misfatti peggiori”. È questa parte della “definizione d’autore” che la senatrice a vita Liliana Segre, 90 anni il prossimo 10 settembre, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana, ha scritto per il vocabolario Zingarelli 2020 alla voce “Indifferenza” (PERCHÉ SI CELEBRA LA GIORNATA DELLA MEMORIA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTE LE INIZIATIVE IN ITALIA). La nuova edizione del vocabolario Zanichelli contiene, oltre a quella di Segre, diverse “definizioni d’autore” in cui scrittori, filosofi, artisti e personaggi di vario ambito reinterpretano alcune parole della lingua italiana. tg24.sky

