In Emilia Romagna l'affluenza alle 12 è raddoppiata rispetto al 2014 (Di domenica 26 gennaio 2020) affluenza alle 12 più che raddoppiata in Emilia Romagna rispetto alle precedenti consultazioni. I dati definitivi del Viminale, con 328 comuni su 328, fissano l'affluenza al 23,44%, contro il 10,77% del 2014. In Calabria l'incremento invece è stato più contenuto: l'affluenza è superiore al 10,14 cento, mentre nelle elezioni passate era stata dell'8,46%. Il voto in Emilia Romagna, come è noto, è particolarmente atteso per gli effetti che potrebbe avere sulla stabilità del governo giallo-rosso. Il duello tra il candidato del Partito democratico Stefano Bonaccini e la sfidante leghista Lucia Borgonzoni, in questo momento appaiati in un conteso testa a testa, ha messo in ansia in queste ore il governo. agi

