In Emilia Romagna hanno votato il doppio delle persone rispetto al 2014 (Di domenica 26 gennaio 2020) Si va verso un boom dell'affluenza alle regionali in Emilia Romagna. Il dato, ancora provvisorio, delle ore 12 (242 sezioni su 328) indica un'affluenza del 23,80%, contro il 10,98% alla stessa ora nelle precedenti consultazioni. agi

matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… - matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati: il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il vo… -