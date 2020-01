Il voto “con il cuore” di Elly Schlein e il pronostico di Bonaccini (Di domenica 26 gennaio 2020) Elly Schlein, candidata alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna con la lista di Stefano Bonaccini, ha dato oggi su Twitter il buon esempio su come NON si interrompe il silenzio elettorale a urne aperte. Il voto “con il cuore” di Elly Schlein La Schlein, a cui dobbiamo già questo meraviglioso video con scena muta del Capitano, pubblica una foto che la ritrae mentre mette la scheda nell’urna con un messaggio inequivocabile. “Oggi è silenzio elettorale, quindi non aggiungo nulla, spero soltanto che anche nell’urna sceglierete il cuore”, scrive la Schlein su Twitter. Ovviamente è soltanto una coincidenza che il simbolo della lista Emilia Romagna Coraggiosa, la lista di Bonaccini per cui è candidata la Schlein, abbia un cuore rosso al centro. Intanto anche Stefano Bonaccini si lascia andare a un pronostico (ovviamente a suo favore): Fabio Martini ... nextquotidiano

LegaSalvini : PD DISPERATO! IL SINDACO DI MODENA INVIA EMAIL CON ISTRUZIONI DI VOTO ANCHE OGGI - matteosalvinimi : 'Con Lucia Borgonzoni valgono gli insulti sessisti, perché è una donna leghista' In 2 minuti Porro smonta la doppia… - repubblica : Elezioni regionali, al voto in Emilia Romagna e Calabria per scegliere i 'governatori'. Salvini infrange il silenzi… -