Il Segreto anticipazioni spagnole: Rosa ufficializza la sua relazione (Di domenica 26 gennaio 2020) La storia d’amore tra Rosa e Adolfo ne Il Segreto sarà sempre più emozionante. Stando alle anticipazioni spagnole, il giovane vorrà prendersi le sue responsabilità e sposare la sua giovane fidanzata, dal momento che hanno fatto l’amore. Nel frattempo, Don Ignacio avrà modo di parlare con Urrutia e le dirà di non essere più certo della sua partenza per Bilbao. Il Segreto, spoiler Spagna: la determinazione di Rosa Successivamente, Manuela e Marta si confronteranno in merito alla delicata questione della sorella, temendo che Adolfo non rispetti le sue promesse. Nel frattempo, Rosa si presenterà improvvisamente a casa di Adolfo per comunicargli che sua madre ha dato il consenso alla loro relazione. La reazione del giovane non sarà però quella che si aspetterebbe Rosa. Nelle prossime puntate de Il Segreto inoltre, vedremo Matías e Marcela avvicinarsi nuovamente. Entrambi sanno di ... kontrokultura

