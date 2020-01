Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: una verità sconvolgente (Di domenica 26 gennaio 2020) anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Adolfo s’innamora di Marta Il Segreto, come già anticipato, presto farà un salto temporale di circa cinque anni: tanti personaggi usciranno di scena e tanti altri arriveranno a sconvolgere gli equilibri di Puente Viejo. Le anticipazioni straniere de Il Segreto annunciano tanti colpi di scena. Le figlie di Don Ignacio Solozabal, Rosa, Marta e Carolina, saranno alle prese con le loro pene d’amore. Rosa e Marta s’innamoreranno dello stesso uomo, Adolfo De Los Vivos, figlio della marchesa Isabel, nuova dark lady de Il Segreto. Carolina, invece, soffrirà per la partenza del fratellastro Pablo, di cui è follemente innamorata, per il fronte. Il fratello di Adolfo, Tomas, vivrà invece una relazione clandestina con Marcela. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che tale relazione s’interromperà quando Matias uscirà ... lanostratv

infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 24 gennaio - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 26 gennaio 2020: Prudencio scopre tutta la verità su Lola... - #Segreto #Anticipazioni… - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni spagnole: Rosa seduce Adolfo - #Segreto #anticipazioni #spagnole: -