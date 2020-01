Il salvataggio del cucciolo abbandonato nelle fogne, con gli occhi incollati (Di domenica 26 gennaio 2020) Più passano gli anni e più ci rendiamo conto di quanto sia malata la mente umana e soprattutto di cosa sia capace. La storia di questo povero cagnolino, arriva dalla Colombia e si sta diffondendo in ogni parte del mondo, lasciando dietro di sé tanta rabbia. Il cucciolo è stato trovato abbandonato nelle fogne, ma questo non era abbastanza per l’autore del gesto, che ha deciso incollargli gli occhi, per impedirgli di ritrovare la strada di casa. Un atto crudele e soprattutto incomprensibile. I soccorritori ci hanno messo ben tre giorni per riuscire a rimuovere tutta la colla dal pelo e a permettere al cagnolino di vedere di nuovo. Probabilmente la sua famiglia ha pensato che sarebbe morto nelle fogne, ma invece, qualcuno si è accorto di lui ed ha chiesto aiuto. Il cucciolo è stato salvato e curato ... bigodino

