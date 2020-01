Il piano segreto di Conte: «Al lavoro fino al 2023 Così battiamo la Lega» (Di domenica 26 gennaio 2020) C’è grande ansia per l’esito delle elezioni in Emilia; ma se dovesse vincere la Lega con Borgonzoni, Giuseppe Conte ha un piano b. Il test elettorale di oggi «non è sul governo, che ha un orizzonte di legislatura», questo almeno è quanto continuano a ripetersi tutti; senza convinzione. La verità è che se Borgonzoni dovesse … L'articolo Il piano segreto di Conte: «Al lavoro fino al 2023 Così battiamo la Lega» proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il piano segreto di #MeghanMarkle: si butta in politica e sogna la Casa Bianca - aplingoot : Il piano segreto di Hitler per rapire Pio XII | ChurchPOP Italiano - tonimenghini : RT @tempoweb: Il piano segreto di #MeghanMarkle: si butta in politica e sogna la Casa Bianca -