Il piano di Trump per Israele e Palestina (Di domenica 26 gennaio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivelerà a breve il suo tanto atteso piano di pace per il Medio Oriente prima che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu visiti Washington la settimana prossima. Giovedì 30 potrebbe essere la data prescelta per svelare i piani americani nell’area. Trump, che incontrerà Netanyahu martedì, ha definito il proprio “un ottimo piano” che potrebbe “funzionare davvero”. Trump ha anche annunciato di aver udito la controparte palestinese che avrebbe già respinto il negoziato, ancor prima della sua pubblicazione ufficiale. Nabil Abu Rudeina, portavoce di Abu Mazen, ha dichiarato giovedì che i palestinesi “avvertono Israele e l’amministrazione statunitense di non attraversare alcuna linea rossa”. Gli umori palestinesi sono peggiorati da quando Netanyahu ha annunciato, durante un evento elettorale lo scorso settembre, di ... it.insideover

straneuropa : Un (lungo) caffè con @TimmermansEU che assicura “porteremo il Green Deal in ogni casa. E Google paghi le tasse come… - HuffPostItalia : Palestinesi contro il Piano Trump: 'Pronti a uscire da Accordi Oslo' - castelcivita48 : RT @HuffPostItalia: Palestinesi contro il Piano Trump: 'Pronti a uscire da Accordi Oslo' -