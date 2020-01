Il pene ha un odore di pesce avariato? Ecco la spiegazione e la soluzione dei medici (Di domenica 26 gennaio 2020) Un pene mantenuto in perfette condizioni igieniche ha un odore neutro, per nulla sgradevole. La presenza di cattivi odori, quindi, può essere dovuta ad una scarsa igiene, ma anche a malattie genito-urinarie come la blenorragia. Cause di pene maleodorante pene maleodorante con filamenti biancastri Lo smegma è una sostanza viscosa, biancastra e maleodorante che - in assenza di un'adeguata igiene intima - si accumula sotto il prepuzio, conferendo al pene un cattivo odore. NB: il prepuzio è lo strato di pelle che riveste il glande, cioè l'estremità terminale del pene; tipicamente il prepuzio si retrae durante l'erezione scoprendo il glande. L'accumulo di smegma, di per sé, non ha nulla di patologico; questo materiale è infatti costituito da secrezioni sebacee e prostatiche, e da cellule epiteliali esfoliate (cellule morte che si staccano dal glande e dal prepuzio). Il ... howtodofor

