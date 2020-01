Il Paradiso delle signore spoiler 27 gennaio: Flavia lascia Milano, Cosimo nei guai (Di domenica 26 gennaio 2020) L’inizio della prossima settimana sarà ricco di colpi di scena al Paradiso delle signore, la puntata del 27 gennaio, infatti, tratterà molti argomenti interessanti. Federico Cattaneo è entrato in sala operatoria nella speranza di recuperare l’uso delle gambe. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno nel modo sperato. Tale notizia devasterà tutta la sua famiglia e condurrà il giovane verso una drastica decisione. Flavia, invece, sceglierà di lasciare Milano per sempre, ma prima di farlo assicurerà i suoi soldi. Cosimo, invece, continuerà ad essere troppo sbadato al lavoro, al punto che Conti prenderà una decisione. Flavia esce di scena al Paradiso delle signore Lunedì 27 gennaio al Paradiso delle signore assisteremo alla disperazione di Federico. Il giovane aveva riposto tutte le sue speranze in quella operazione, sta di fatto che rimarrà devastato quando scoprirà ... kontrokultura

