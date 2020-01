Il Napoli si riscopre grande all'improvviso: Insigne fa godere Gattuso contro la Juventus dell'ex Sarri (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Un giorno all'improvviso", cantavano dopo ogni vittoria i tifosi del Napoli nell'era di Maurizio Sarri. Stavolta all'improvviso i partenopei dimenticano un campionato tragico e si regalano una grandissima vittoria al San Paolo contro la Juventus. Neanche Cristiano Ronaldo, in rete per l'ottava part liberoquotidiano

Napoli riscopre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Napoli riscopre