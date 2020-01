Il Napoli rinasce contro la Juve: Zielinski e Insigne mandano in delirio il San Paolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – E’ una notte di festa al San Paolo con il Napoli che vince 2-1 contro la Juventus e lo fa in modo convincente. E’ una notte amara, invece, per Maurizio Sarri, che per la prima volta nel suo vecchio stadio da avversario, si inchina agli uomini di Gennaro Gattuso. Finisce 2-1 per gli azzurri grazie alle reti di Zielinski e Insigne decidono la sfida di Fuorigrotta. Inutile la rete al 90′ di Ronaldo, con i partenopei che trovano la seconda vittoria consecutiva dopo quella in Coppa Italia e salgono a quota 27 punti in campionato. Partita – Fin dai primi minuti le due squadre si sono studiate, senza grandi occasioni da una parte e dall’altra. Uno dei pochi squilli all’ottavo, con un colpo di testa di Milik da buona posizione, su angolo di Mario Rui, finito però alto. Altra occasione per il ... anteprima24

