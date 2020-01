Il Movimento 5 Stelle si è sciolto come il nodo della cravatta di Di Maio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il nodo della cravatta di Luigi Di Maio sciolto durante il discorso delle sue dimissioni da capo politico è stato scelto tra i simboli del nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Ma quanto avvenuto nelle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria rischia di farlo diventare una sorta di atto finale. Secondo i primi exit poll, infatti, il candidato Stefano Benini in Emilia-Romagna si attesta tra il 2 e il 5%, certificando il fatto che l’elettorato grillino nella regione sia tornato nuovamente sotto le insegne del centrosinistra. LEGGI ANCHE > Il tweet della Lega sulla morte di Kobe Bryant che incita a votare Borgonzoni Movimento 5 Stelle polverizzato in Emilia-Romagna e in Calabria In Calabria, il risultato è ancor più significativo. Dopo i primi exit poll in Calabria, infatti, il candidato Francesco Tansi si attesta tra il 7 e l’11%. Ricordiamo che in Calabria la legge ... giornalettismo

