Il migliore amico di Luca Sacchi: "Luca era succube di Anastasiya. Per lei si fingeva anche vegano" (Di domenica 26 gennaio 2020) “Luca era soggiogato da Anastasiya. Per lei si fingeva anche vegano”. A parlare sulle pagine del quotidiano Il Tempo è Nicholas Di Nicola, migliore amico di Luca Sacchi, il 23enne personal trainer ucciso lo scorso 23 ottobre davanti al pub John Cabot di Roma.“Luca si faceva trascinare senza valutarne le conseguenze ... Non si sarebbe mai trovato in quella situazione che l’ha portato alla morte” ... Anche Giovanni Princi (ex compagno di scuola di Sacchi coinvolto nella presunta trattativa per l’acquisto di droga, ndr) aveva influenza su di lui”.Sacchi avrebbe mostrato di essere soggiogato dalla personalità della fidanzata, anche nella quotidianità. Di Nicola racconta:Era l’amico con cui parlare al telefono per ore suscitando la “gelosia di Anastasiya” ... “Lei aveva una forte influenza su ... huffingtonpost

