Il meteo degli Inverni potrebbe essere MOLTO NEVOSO (Di domenica 26 gennaio 2020) Il meteo degli ultimi Inverni non è stato particolarmente allettante per gli amanti di gelo e neve. I motivi sono i seguenti: il primo è che gli Inverni si sono fatti più miti, a causa del riscaldamento globale, che fa sentire le proprie influenze anche nella stagione fredda; il secondo è che negli ultimi decenni vi è stata una maggiore presenza di anticicloni anche nel cuore dell'inverno. Il trend per i prossimi decenni è quindi verso una notevole mitigazione delle stagioni invernali, con trimestri sempre più miti, nevicate sempre più rare e ondate di gelo sempre meno possibili. Però, è opportuno non trarre conclusioni così affrettate: sappiamo infatti che le fasi meteo gelide saranno comunque possibili, anche se MOLTO meno probabili di un tempo. In particolare, potrebbero esserci delle sorprese: se in un ipotetico futuro il clima sarà più mite, l'atmosfera può ... meteogiornale

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, domenica #26gennaio, in alcuni settori della Puglia. ?? L'allerta di #protezionecivile non è una… - fcaras_fc : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA, domenica #26gennaio, in alcuni settori della Puglia. ?? L'allerta di #protezionecivile non è una semplice pre… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA, domenica #26gennaio, in alcuni settori della Puglia. ?? L'allerta di #protezionecivile non è una semplice pre… -