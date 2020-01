Il Mattino: ADL non sarà al San Paolo. Sarà Edo a fare gli onori di casa con Sarri (Di domenica 26 gennaio 2020) Nessun faccia a faccia questa sera al San Paolo tra Maurizio Sarri e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron è ancor a Roma in convalescenza come riporta oggi il Mattino Ci Sarà Edo, il vice presidente («È l’unico DeLaurentiis a cui voglio bene», disse nell’intervista da Cobham al Mattino del 6 settembre del 2018): De Laurentiis junior farà gli onori di casa, anche per questioni di buone maniere. D’altronde, le emozioni di Sarri dureranno poco. Come è sua abitudine. L'articolo Il Mattino: ADL non Sarà al San Paolo. Sarà Edo a fare gli onori di casa con Sarri ilNapolista. ilnapolista

