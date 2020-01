Il giorno del voto in Emilia Romagna e Calabria. La maggioranza resta col fiato sospeso (Di domenica 26 gennaio 2020) Mettere in campo quante più iniziative e provvedimenti possibile per scongiurare una fine anticipata della legislatura. Il voto regionale promette di avere conseguenze sui destini del governo e nella maggioranza la parola d'ordine è "fare". Tra gli azionisti dell'esecutivo, infatti, c'è chi scommette che mettendo in cantiere quanti più provvedimenti possibile si potrà evitare lo scioglimento delle Camere, anche se in Emilia Romagna e Calabria il voto dovesse restituire l'immagine di una maggioranza nel Paese ormai diversa dalla maggioranza in Parlamento. Risponderebbe anche a questa necessita' l'accelerazione impressa dal governo all'approvazione del taglio al cuneo fiscale, ma anche il lavoro impostato (soprattutto dal Partito democratico) sull'agenda di governo. Non sembra un caso, d'altra parte, che il segretario Nicola Zingaretti abbia ... agi

