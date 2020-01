Il giorno del matrimonio il marito ha un attacco epilettico e lei scocciata sposa un altro (Di domenica 26 gennaio 2020) Doveva essere il coronamento di una lunga storia d’amore, il giorno più bello della vita, invece per il futuro sposo si è trasformato in vero e proprio incubo. Un giovane indiano di nome Rampur stava per sposare finalmente la donna che da sempre amava. Ma nel momento in cui i due futuri sposi dovevano scambiarsi la promessa di matrimonio, Rampur è stato colpito da un attacco epilettico. L’uomo è caduto all’improvviso a terra e la compagna invece di soccorrerlo è andata su tutte le furie. La futura sposa si è innervosita non poco perché nessuno l’aveva avvisata di che malattia soffrisse il suo futuro marito. Così la donna, invece di interrompere il matrimonio, ha scelto tra gli invitati chi doveva sposare al posto del fidanzato finito nel frattempo fuori la chiesa in attesa di cure. La scelta è caduta sul cognato della sorella, il quale senza dubitare un attimo si è ... baritalianews

