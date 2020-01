Il figlio di Umberto Tozzi: “Mia madre non rubò i suoi soldi, per anni non mi ha incontrato” (Di domenica 26 gennaio 2020) La morte di Serafina Scialò, ex compagna di Umberto Tozzi, ha riaperto ferite nella famiglia del cantante. Dopo che il cantante ha spiegato che anni fa avrebbe potuto mandare in carcere la donna che lo teneva lontano dal figlio Nicola Armando, proprio quest'ultimo ha voluto dare la sua versione. fanpage

noth2loos : @TG_Filippone @repubblica Ho apprezzato molto il suo lavoro per il caso della professoressa ingiustamente sospesa.… - Nikaconnect : perché Federico possa tornare a camminare, ma molto costosa. E questo metterà in difficoltà Silvia ponendola di fro… - Nikaconnect : @CiraMachi Oppure, con più fantasia, forse si prospetterà una possibile soluzione per far tornare Federico a cammin… -