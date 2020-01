Il Dono: il nuovo album di Fausto Ferraiuolo con Vigorito e Ballard (VIDEO) (Di domenica 26 gennaio 2020) Fausto Ferraiuolo: nuovo disco per il pianista napoletano insieme al suo storico contrabbassista Aldo Vigorito e per quest’occasione con la straordinaria presenza alla batteria dello statunitense Jeff Ballard. Il Dono è il nuovo disco realizzato dal pianista Fausto Ferraiuolo insieme al suo storico contrabbassista Aldo Vigorito e per questa occasione con la straordinaria presenza alla batteria dello statunitense Jeff Ballard. Sette album al suo attivo, il quinto realizzato con Abeat Record. Per questo suo nuovo lavoro il pianista napoletano ha scelto un titolo emblematico: “Il Dono”. Sotteso al titolo vi è l’incontro dove donare e ricevere sono due aspetti dello stesso gesto, un gesto che è la scintilla affinchè una relazione abbia inizio. Come nella vita così nella musica, le anime si incontrano. Un disco di brani originali dove ogni composizione suona come un modo ... 2anews

GiovanniCalcara : RT @CristofaroFranc: Offerta della giornata a Maria O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre mia dolcissima, sono qui ai tuoi p… - bibbiafrancesca : DOMENICA DELLA PAROLA 2020 ?? - IL DONO DI BIBBIA FRANCESCANA PER L'OCCASIONE: UN NUOVO SEMPLICE STRUMENTO DI RICERC… - margheritini : RT @CristofaroFranc: Offerta della giornata a Maria O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre mia dolcissima, sono qui ai tuoi p… -