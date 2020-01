Il console italiano visita l’emittente radiofonica Londonone Bbc (Di domenica 26 gennaio 2020) Il console Generale d’Italia a Londra Marco Villani, è stato in visita negli studi dell’unica radio italiana 24h a Londra e in Uk, Londononeradio BBC supplier. La presenza del console è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova sede degli studi della radio italiana, ed è stata anche l’occasione, nella sua prima intervista del nuovo anno, di salutare tutti gli italiani e parlare di Brexit, visto l’imminente data del 31 Gennaio. Ai microfoni, il console ha risposto alle domande del giornalista ed Editore della radio, Philip Baglini, parlando di Brexit e sulle iniziative che il Consolato fara’ per aiutare i circa 650 mila italiani nel Regno Unito. Infatti per la prima volta il console ha detto che sara’ aperto uno sportello speciale, un giorno a settimana, dedicato alla Brexit per aiutare gli italiani a fare il settled status che permettera’ ai cittadini italiani, ma anche ai 3 ... ildenaro

bragagnimba : RT @stoinuk: Il Console Italiano a #Londra consegna di un riconoscimento all'imprenditore #italiano Maurizio Bragagni @ItalyinLDN #UK @mr… - Stefano02395205 : @NamanTarcha @natolibero68 Non mi pare un nome prettamente Italiano! Se trovate che lo ha fatto console onorario tr… - londranewsblog : RT @stoinuk: Il Console Italiano a #Londra consegna di un riconoscimento all'imprenditore #italiano Maurizio Bragagni @ItalyinLDN #UK @mr… -