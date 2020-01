I Paesi Bassi si scusano con gli ebrei per il ruolo del governo durante la seconda guerra

La scomparsa del cristianesimo nei Paesi Bassi : L’Europa è stata definita dal rinomato sociologo delle religioni Peter Berger il “continente ateo”. In alcuni Paesi l’entrata nell’era post-cristiana è avvenuta a ritmi più rapidi che in altri e permangono sostanziali differenze fra la parte occidentale ed orientale del Vecchio continente, sia nel modo in cui la fede è vissuta personalmente che nel ruolo da essa rivestito nella sfera pubblica. Sempre a Berger si ...

L’università Luiss cresce nei Paesi Bassi. Per l’Italia all’estero è una prima assoluta : L’ateneo di Confindustria programma di primo livello e master in sinergia fra Italia e Nord Europa. Acquisita la “Amsterdam Fashion Academy” che laurea specialisti nella moda e nel lusso

Mai più Olanda - da gennaio si chiamerà solo Paesi Bassi : Mai più Olanda, da gennaio si chiamerà solo Paesi Bassi Il governo dell’Aia ha deciso di abolire la doppia toponomastica per definire il regno d’Olanda, che d’ora in poi si chiamerà soltanto Paesi Bassi. E poco importa se non si potrà più dire “squadra olandese”, ma solo “squadra dei Paesi Bassi”, espressione decisamente meno felice. Entro il prossimo gennaio, verrà anche cambiato lo storico logo usato negli ultimi venticinque anni per ...

Olanda - dal prossimo anno si chiamerà solo ‘Paesi Bassi’ : L’Olanda dal prossimo anno si chiamerà solo Paesi Bassi per volontà del governo: i motivi L’Olanda non si chiamerà più così, ma solamente Paesi Bassi o, in lingua originale, ‘Netherlands’. Questa è stata una precisa decisione del governo che vuole segnare una grossa differenza visto che l’Olanda include solo 2 delle 12 regioni che compongono […] L'articolo Olanda, dal prossimo anno si chiamerà solo ...

L'Olanda ora si chiama (solo) Paesi Bassi : L'Olanda non si chiamerà più così ufficialmente, ma soltanto Nederland, ovvero Paesi Bassi. In realtà è già questo il nome del regno, tuttavia il termine Olanda veniva ancora largamente utilizzato anche da enti governativi, per esempio per campagne turistico-promozionali. In realtà, l'Olanda settentrionale e meridionale sono soltanto due delle dodici province dei Paesi Bassi, ancorché quelle che ...

L’enorme progetto per mettere al sicuro una diga nei Paesi Bassi : Intorno alla Houtribdijk saranno ammassati 10 milioni di metri cubi di sabbia, per metterla in sicurezza dagli effetti del cambiamento climatico

Paesi Bassi - tre adolescenti accoltellati in un centro commerciale a L’Aja : caccia all’aggressore : È caccia in tutti i Paesi Bassi all'uomo che nel pomeriggio di venerdì 29 novembre ha accoltellato tre adolescenti in una delle vie dello shopping de L'Aja. La polizia ha lanciato un appello affinché chiunque abbia foto o video di quanto successo si faccia avanti. Escluso al momento il movente del terrorismo. I feriti non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Attacco all’Aja - nei Paesi Bassi : “molti accoltellati” in una via centrale : Attacco all’Aia, nei Paesi Bassi. Molte persone sono state ferite in un accoltellamento nella nella principale via dello shopping della capitale olandese. Un sospetto è in fuga.Continua a leggere

Facebook non collaborerà più con nessun sito di fact-checking nei Paesi Bassi : Facebook non collaborerà più con nessun fact-checker esterno nei Paesi Bassi: il suo unico collaboratore, il giornale olandese NU.nl, ha infatti interrotto il rapporto per un disaccordo sulla politica del social network, che consente ai politici di pubblicare spot elettorali