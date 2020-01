I nuovi spiragli di ingresso nell’Unione europea dei Balcani (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo che l’anno scorso il processo di adesione all’Unione europea per Albania e Macedonia del Nord venne fermato soprattutto per le volontà del presidente francese Emmanuel Macron, il 2020 potrebbe segnare un punto di svolta per Skopje e Tirana. Come riportato da Ekathimerini, nella giornata di venerdì il presidente del consiglio europeo Charles Michel si sarebbe confrontato con Edi Rama, presidente dell’Albania, nella capitale del Paese. A seguito del confronto, lo stesso Michel avrebbe ribadito le volontà dell’Europa di accogliere Tirana al suo interno, sottolineando i grandi sforzi compiuti negli ultimi anni dalla popolazione albanese. Analogo discorso è stato quindi esteso anche alla vicina Macedonia del Nord durante l’incontro avvenuto lo stesso giorno a Skopje, Paese che lo scorso anno ha visto bloccata l’adesione con le stesse motivazioni ... it.insideover

nuovi spiragli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : nuovi spiragli