I Fantastici 4: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di domenica 26 gennaio 2020) I Fantastici 4: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv Questa sera, 26 gennaio, su Italia 1 andrà in onda Fantastic 4 – I Fantastici 4, film del 2015 e reboot dell’omonima produzione Marvel del 2005. I quattro super eroi, sopravvissuti ad una missione spaziale, sono pronti ad adempiere al proprio destino e a salvare il mondo. Come protagonisti del primo film della nuova saga ritroviamo gli attori Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell e Toby Kebbell. Il Mondo degli Eroi Marvel, da generazioni, affascini milioni di bambini e adolescenti. Remakes, reboot e nuove saghe alimentano l’alone di vita eterna di cui godono i personaggi dei fumetti creati dal genio e dalla penna di Stan Lee, celebre fumettista scomparso non molto tempo fa. Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni stasera su Canale 5 I Fantastici 4: trama del film stasera in tv ... termometropolitico

