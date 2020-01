I bambini di Selvino: gli 800 orfani ebrei accolti a Sciesopoli. Esther e Leah, in fuga dalla guerra: “La vendetta contro i nazisti? Le nostre famiglie” (Di domenica 26 gennaio 2020) Più di 800 orfani ebrei che hanno trovato un futuro, dopo una guerra trascorsa in fuga o rinchiusi nei campi di concentramento nazisti. Questa è la storia di riscatto dei bambini di Selvino, accolti dal 1945 in una villa, un tempo colonia fascista, in una valle a Nord Est di Bergamo. Una villa che è stato il primo posto in cui si sono sentiti – dopo anni – a casa. Una prospettiva all’interno della narrazione di quegli anni, tanto importante quanto sconosciuta, che sarà rievocata in una fiction in onda per quattro lunedì in prima serata su Rai 1, con la regia di Michele Soavi e la partecipazione di Michele Riondino e Isabella Ragonese. Quel posto si chiamava Sciesopoli, perché era una “ex tendopoli” (così i fascisti definivano i campeggi da loro organizzati) dedicata alla memoria del patriota risorgimentale Amatore Sciesa. Una specie di favola, la vittoria morale dopo ... ilfattoquotidiano

FrancescoGesua7 : Domani,alle 23.30,su Rai Storia, il documentario La Casa dei Bambini,di Francesca Muci, che racconta la storia dei… - FrancescoGesua7 : Domani su Rai Storia, il documentario di Francesca Muci, sui Bambini di Selvino - Sciesopoli : Per il Giorno della Memoria, all'istituto Alfieri di Torino, la mostra sui Bambini di Selvino -