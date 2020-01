Guida Tv Lunedì 27 gennaio, cosa c’è in tv? (Di domenica 26 gennaio 2020) Guida Tv Lunedì 27 gennaio cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 La Guerra è finita 1×03 (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 9-1-1 2×07-08-09 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Presadiretta – Emilia Romagna fino all’ultimo voto Canale 5 ore 21:40 Grande Fratello Vip 4 Italia 1 ore 21:20 I Mercenari 3 Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblica La7 ore 21:15 Eden un pianeta da salvare Tv8 ore 21:25 Rocky 3 Nove ore ore 21:30 Little Big Italy 1a Tv Serie e Film in Tv Guida Tv Lunedì 27 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 1 ore 21:30 La Guerra è Finita 1×03 Rai 2 ore 21:15 9-1-1 2×07-08-09 1a Tv Free Rai 4 ore 23:20 What we do in the Shadows 1×01-02 1a Tv Free (qui la scheda) TopCrime ore 21:10 CSI New York 5×07-08 Giallo ore 21:10 Tatort 1a Tv Rai Premium ore 21:20 Velvet Collection 2×05-06 1a Tv (qui le ... dituttounpop

