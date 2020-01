Gualtieri sarà il candidato del centrosinistra a Roma nelle suppletive di marzo (Di domenica 26 gennaio 2020) Il centro-sinistra ritrova l'unità su la candidatura alle suppletive di Roma del ministro Roberto Gualtieri. È quanto si apprende da fonti della maggioranza. La proposta, riferiscono le stesse fonti, è stata avanzata al ministro questa mattina e il ministro avrebbe accettato. Sulla figura di Gualtieri, dunque, hanno confluito Partito democratico, Italia viva, Articolo 1, Sinistra italiana, Socialisti italiani. "Roberto Gualtieri è la scelta piu' autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini. Roberto Gualtieri è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie a @Gualtierieurope — Dario ... agi

Agenzia_Italia : #Gualtieri sarà il candidato del centrosinistra a Roma nelle suppletive di marzo - _MrWolf_ : RT @Agenzia_Italia: #Gualtieri sarà il candidato del centrosinistra a Roma nelle suppletive di marzo - globalistIT : Elezioni suppletive, il candidato del centrosinistra a Roma sarà Roberto Gualtieri -