Grande Fratello Vip: urla e caos nella Casa. Adriana Volpe e Rusic impaurite (Di domenica 26 gennaio 2020) Adriana Volpe e Rita Rusic spaventate: urla e pianti al Grande Fratello Vip. Cosa è successo È caos nella Casa del Grande Fratello Vip: urla terrificanti e pianti si sono uditi nel corso della diretta su Mediaset Extra, canale 55, e Adriana Volpe e Rita Rusic si sono spaventate. Cosa è successo? La regia non ha cambiato inquadratura riprendendo cosa stesse succedendo. Rita Rusic ha commentato: “Ragazzi ma c’è qualcuno che urla, ci sono delle urla terrificanti, qualcuno che piange”. C’entra forse Barbara Alberti? La scrittice avrebbe perso il controllo e per tale motivo è stata accompagnata in una struttura sanitaria per accertamenti? Sicuramente Alfonso Signorini ci fornirà maggiori spiegazioni al riguardo nel corso della puntata serale del Grande Fratello Vip di lunedì 27 gennaio. Le urla e i pianti hanno a che fare davvero con Barbara Alberti? Cosa è accaduto ... lanostratv

