Grande Fratello Vip: televoto annullato – ecco cosa è successo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sabato mattina Barbara Alberti ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Gli autori hanno fatto sapere che la concorrente è stata portata in ospedale per un controllo medico. “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2020 Ieri sera il GF ha deciso di annullare il televoto che vedeva candidati Patrick Rey Pugliese, Fernanda Lessa e Barbara Alberti. La scrittrice infatti non è ancora tornata in casa, il motivo pare sia un malore. “Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il ... bitchyf

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -