Grande Fratello Vip, Licia Nunez trova il bagno della casa sporco e s’infuria: “Water sudicio, che schifo. Ecco chi è stato”. Antonella Elia: “Lui? Non ci credo” (Di domenica 26 gennaio 2020) Due giorni fa è scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip il cosiddetto “bagno-gate” e ora – dopo lunghe polemiche – è stato scoperto il “colpevole”. Tutto era iniziato quando, terminata la serata della sfilata degli uomini, Licia Nunez era corsa in cucina dove c’erano Paolo Ciavarro, Adriana Volpe e Pago e, ancora sconvolta, li ha avvertiti di quanto aveva appena visto: “Sono furiosa – ha esordito -. Qualcuno ha lasciato il water sudicio, perfino sulla tavoletta. Si può litigare per le nomination, per sciocchezze, ma quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta. È grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perché doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene. Vuol dire che sei entrato in bagno, ... ilfattoquotidiano

