Grande Fratello Vip | concorrente lascia la casa | “Televoto annullato

Barbara Alberti lascia il Grande Fratello VIP 4 per una indisposizione ma il pubblico sui social è scettico : Ieri vi avevamo detto che Barbara Alberti aveva lasciato la casa del Grande Fratello VIP 4 per degli accertamenti medici. I telespettatori hanno quindi aspettato notizie della concorrente anche per conoscere il suo stato di salute. Per tutta la giornata sui social si è parlato della scrittrice ma lei non era in casa. Nel tardo pomeriggio di oggi, 26 gennaio 2020, è arrivato il comunicato ufficiale del Grande Fratello che ha annunciato quello che ...

Grande Fratello Vip 4 : Barbara Alberti lascia la casa per una indisposizione - televoto annullato : Grande Fratello Vip 4 i nominati del 24 gennaio sono Barbara Alberti, Pasquale e Fernanda Lessa (Video). Barbara Alberti lascia la casa momentaneamente. Aggiornamento del 26 gennaio 2020: La produzione del Grande Fratello Vip fa sapere che Barbara Alberti ha lasciato “momentaneamente” la casa “per una indisposizione“. Non sono chiare le motivazioni, ma curiosamente la Alberti in settimana aveva espresso la volontà di ...

Grande Fratello Vip - impensabile confessione di Andrea Montovoli : "Quella donna..." - ci prende in giro? : Altro mistero sulla vita sentimentale di Andrea Montovoli, che si sbottona all'interno della casa del Grande Fratello Vip: ma l'attore è davvero innamorato? Lui di dice single, eppure nella sua vita ci sarebbe una donna. Lo ha confermato lui stesso, nel corso di una chiacchierata con Paolo Ciavarro.

Iva Zanicchi condurrà uno show su Canale 5 dopo il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: Iva Zanicchi condurrà uno show musicale che prenderà il posto del reality su Canale 5 E’ stato il sempre informato TvBlog a lanciare la notizia in anteprima: Iva Zanicchi condurrà un programma musicale su Canale 5, tutto suo, che dovrebbe andare in onda quando il GF Vip sarà finito, quindi a partire dal mese di aprile. D’altronde di recente, durante una sua ospitata in un programma radiofonico, Iva Zanicchi non ...

Grande Fratello Vip 2020 : Barbara Alberti ‘abbandona momentaneamente’ la casa. Televoto annullato : Barbara Alberti - GFVIP Uscita momentanea dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 per Barbara Alberti. Nella giornata di ieri, sabato 25 gennaio, la scrittrice è stata infatti accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico e non vi ha ancora fatto ritorno. La produzione del reality ha dunque deciso di annullare il Televoto in corso, che vedeva la concorrente in nomination insieme a Patrick Ray Pugliese e Fernanda ...

Grande Fratello Vip : incidente imbarazzante nella notte per un concorrente (VIDEO) : Sapevo fin dall’inizio del Grande Fratello Vip che gli over ci avrebbero regalato più gioie trash dei giovani e così è stato: dopo aver visto il “ditino birichino” di Rita Rusic esplorare zone umide, questa volta c’ha pensato Michele Cucuzza ad intrattenere il pubblico. La scorsa notte l’ex volto de La Vita In Diretta è andato a letto presto indossando solo una maglietta della salute ed un paio di boxer larghi che ...

Grande Fratello Vip : urla e caos nella Casa. Adriana Volpe e Rusic impaurite : Adriana Volpe e Rita Rusic spaventate: urla e pianti al Grande Fratello Vip. Cosa è successo È caos nella Casa del Grande Fratello Vip: urla terrificanti e pianti si sono uditi nel corso della diretta su Mediaset Extra, canale 55, e Adriana Volpe e Rita Rusic si sono spaventate. Cosa è successo? La regia non ha cambiato inquadratura riprendendo cosa stesse succedendo. Rita Rusic ha commentato: “Ragazzi ma c’è qualcuno che urla, ci ...

Grande Fratello Vip - Licia Nunez in lacrime : “Da quando ho perso mio figlio vivo tutto a metà” : Dopo aver appreso in diretta la notizia dell’addio social della fidanzata Barbara Eboli, Licia Nunez si è lasciata andare ad uno sfogo, in cui ha ricordato anche un momento doloroso della sua vita. Licia Nunez in lacrime: “Da quando ho perso mio figlio vivo tutto a metà” E’ stata una notte difficile per Licia Nunez, che, dopo essere stata lasciata in diretta dalla fidanzata Barbara Eboli, ha avuto un crollo emotivo. L’attrice, ...

