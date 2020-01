Grande Fratello Vip 4: Carlotta Maggiorana abbandona la Casa? Lo sfogo (Di domenica 26 gennaio 2020) Carlotta Maggiorana lascia la Casa? Solo qualche giorno fa, la nota scrittrice Barbara Alberti ha espresso la volontà di abbandonare il reality. Nelle ultime ore, l’ex Miss Italia ha avuto una crisi, dichiarando di voler rinunciare al percorso del Grande Fratello Vip L’ex Miss Italia 2018 è parsa nelle ultime ore decisamente provata dal percorso … L'articolo Grande Fratello Vip 4: Carlotta Maggiorana abbandona la Casa? Lo sfogo proviene da Gossip e Tv. gossipetv

