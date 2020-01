Grande Fratello Vip 4: Barbara Alberti lascia la casa per una indisposizione, televoto annullato (Di domenica 26 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati del 24 gennaio sono Barbara Alberti, Pasquale e Fernanda Lessa (Video). Barbara Alberti lascia la casa momentaneamente. Aggiornamento del 26 gennaio 2020: La produzione del Grande Fratello Vip fa sapere che Barbara Alberti ha lasciato “momentaneamente” la casa “per una indisposizione“. Non sono chiare le motivazioni, ma curiosamente la Alberti in settimana aveva espresso la volontà di lasciare la casa perchè non si sentiva adatta alle dinamiche del gioco. Probabilmente ne sapremo di più nella puntata di domani. Intanto il GFVip ha annullato il televoto e i voti già espressi verranno rimborsati. Articolo precedente del 25 gennaio 2020: Nuova puntata del Grande Fratello Vip ieri venerdì 24 gennaio su Canale 5 in diretta. E per chi non è riuscito a seguirla tutta, si è addormentato e ha perso i momenti caldi della serata come quello ... dituttounpop

