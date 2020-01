Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti in ospedale per un controllo (Di domenica 26 gennaio 2020) “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico“. Nella serata del 25 gennaio è stato il profilo Twitter ufficiale del reality di Canale 5 a informare i telespettatori di questa circostanza. Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2020 La scrittrice e giornalista 76enne è tra i concorrenti di questa edizione ed aveva espresso il desiderio di abbandonare il gioco, per la incapacitàdi fare le nomination e rispettare quindi il meccanismo del gioco, già nella puntata di venerdì. Era stato il conduttore Alfonso Signorini a dissuaderla, ma la Alberti aveva manifestato comunque un forte disagio a restare. A lanciare l’allarme tra i concorrenti, ieri, era stata ... tvzap.kataweb

