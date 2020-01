Grande Fratello Vip 2020: Barbara Alberti ‘abbandona momentaneamente’ la casa. Televoto annullato (Di domenica 26 gennaio 2020) Barbara Alberti - GFVIP Uscita momentanea dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 per Barbara Alberti. Nella giornata di ieri, sabato 25 gennaio, la scrittrice è stata infatti accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico e non vi ha ancora fatto ritorno. La produzione del reality ha dunque deciso di annullare il Televoto in corso, che vedeva la concorrente in nomination insieme a Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la casa di #GFVIP per una indisposizione. Il Televoto è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 26, 2020 Barbara è uscita dalla casa a causa di un’imprecisata indisposizione. Curiosamente la Alberti, nella diretta di venerdì scorso, aveva già espresso il desiderio ... davidemaggio

