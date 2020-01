Grammy Awards 2020: Taylor Swift non parteciperà (Di domenica 26 gennaio 2020) Taylor Swift ha deciso di non partecipare alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2020, nonostante abbia ricevuto ben 3 nomination. Grammy Awards 2020: Taylor Swift non parteciperà La popstar più amata dalle teenager americane non parteciperà alla cerimonia dei Grammy che si terrà questa sera. La notizia, riportata dalla CNN e da US Weekly, ha sconvolto la maggior parte dei fan in quanto Taylor potrebbe essere una delle possibili vincitrici. Infatti la Swift è candidata nelle categorie “Best Pop Vocal Album”, “Best Pop Solo Performance” e “Song Of The Years”. Questa sera, 26 gennaio, si svolgerà allo Stable Center di Los Angeles la cerimonia di premiazione dei Grammy e Taylor Swift non si esibirà neanche a sorpresa. La giovane voce dle pop si era in passato già esibita dal vivo durante i Grammy, esattamente nel 2016, quando aveva cantato il ... velvetgossip

