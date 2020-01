Giorno della Memoria, Papa Francesco: “L’indifferenza è inammissibile” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Domani ricorre il 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, simbolo della Shoah. Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l’indifferenza ed è doverosa la Memoria. Domani siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera e di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore: mai più!“: lo ha affermato Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro.L'articolo Giorno della Memoria, Papa Francesco: “L’indifferenza è inammissibile” Meteo Web. meteoweb.eu

