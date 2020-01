Giorno della Memoria, Lia Levi: «Ero solo una bambina» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Da quando è stato pubblicato la prima volta, 25 anni fa, ha aiutato ragazzi e adulti a comprendere come si diventava grandi al tempo delle leggi razziali. «Una bambina e basta» è il libro con cui la scrittrice Lia Levi ha ripercorso i primi anni della sua vita, quando, alla fine della prima elementare, la mamma le disse che a settembre non sarebbe più potuta tornare in classe, perché i bambini ebrei non erano più ammessi. Quando suo padre perse il lavoro, quando la tata Maria dovette abbandonare la sua famiglia. E oggi, in occasione della Giornata della Memoria, «Una bambina e basta», diventato nel frattempo un grande classico molto letto nelle scuole, è stato riscritto dalla sua autrice e riproposto da HarperCollins in una versione per i bambini, illustrata da Zosia Dzierzawska. «Non immaginavo che il mio libro venisse proposto così spesso e così a lungo nelle scuole: lo avevo scritto ... vanityfair

